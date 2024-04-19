اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وكالة الطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية
الشرق الأوسط

وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم وقوع أي أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

شددت على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد أن إسرائيل شنته على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على إكس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين إن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قواتها أسقطت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

أسعار النفط تقفز 3% وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران طاقة أسعار النفط أسعار النفط تقفز 3% وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الداخلية العراقية تنفي إلقاء القبض على قاتل البلوجر المثيرة للجدل "أم فهد" الداخلية العراقية تنفي إلقاء القبض على قاتل البلوجر المثيرة للجدل "أم فهد"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط