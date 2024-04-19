وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم وقوع أي أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد أن إسرائيل شنته على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على إكس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس بأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين إن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قواتها أسقطت طائرات مسيرة، وذلك بعد أيام من شن إيران هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة على إسرائيل.

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز أن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.