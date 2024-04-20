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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
نفط روسيا

ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 13% في الربع الأول

لتبلغ 28.528 مليون طن

دبي - العربية.نت
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ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري لتبلغ 28.528 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 12.85% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولا تزال روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين؛ وذلك وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، زودت روسيا بما قيمته 13.858 مليار دولار من النفط إلى الصين، ومن حيث القيمة، زادت الإمدادات بنسبة 17.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

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ويشكل النفط 43% من إجمالي قيمة الصادرات من روسيا إلى الصين، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من حيث تصدير النفط إلى الصين بـ 19.8 مليون طن بقيمة تبلغ 12.1 مليار دولار، تليها العراق بـ 15.6 مليون طن وقيمة تبلغ 9 مليارات دولار.

وفي شهر مارس، اشترت الصين 10.8 مليون طن من النفط الروسي، وهو ما يزيد بنسبة 18.8% عن شهر فبراير.

يذكر أن روسيا قامت بتوريد 107 ملايين طن من النفط إلى الصين في عام 2023، بزيادة 24% عن عام 2022.

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