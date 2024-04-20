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نفط روسيا (تعبيرية)
نفط روسيا ( صورة تعبيرية)
اقتصاد روسيا

مجموعة السبع تعتزم تقويض مشاريع الطاقة المستقبلية لروسيا

مواصلة اتخاذ التدابير لتعزيز السيطرة على سقف أسعار النفط

دبي - العربية.نت
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تعتزم مجموعة السبع "تقويض تطوير مشاريع الطاقة المستقبلية لروسيا" وستحاول كذلك فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

جاء في نص البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في جزيرة كابري الإيطالية، أمس الجمعة: "سنواصل تقويض تطوير روسيا لمشاريع الطاقة المستقبلية وتعطيل جهودها لتطوير طرق بديلة لتقديم موارد الطاقة والخدمات الأخرى التي تشمل نقل النفط والتأمين على عملية النقل".

وأضاف البيان الختامي للمجموعة: "سنواصل اتخاذ التدابير لتعزيز السيطرة على سقف أسعار النفط"، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

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وأشار وزراء الخارجية في بيانهم إلى أنهم سيواصلون محاربة أي محاولات للتحايل على القيود والعقوبات المفروضة على الصادرات والالتفاف عليها، بما في ذلك بالتعاون الوثيق مع دول ثالثة.

وذكر البيان أن كل الشركات والمواطنين من الدول الثالثة "الذين يساعدون روسيا في الحصول على الأدوات والمعدات التي تساعد على إنتاج الأسلحة الروسية وتطورها الصناعي العسكري" سوف يخضعون للعقوبات، بالإضافة إلى ذلك، هددت الدول السبع إيران بعواقب في حالة نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.

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