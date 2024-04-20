نيودلهي: الهند ناقشت تقلبات سوق النفط مع الأمين العام لمنظمة أوبك

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ذكر بيان حكومي أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ناقشت أمس الجمعة الاتجاهات والتقلبات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتأثيرها على استقرار الطاقة مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وأضاف البيان أن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري أكد في مكالمة هاتفية مع الأمين العام هيثم الغيص "أهمية الموازنة بين الواقعية وبين استقرار السوق والقدرة على تحمل التكاليف".
وتستورد الهند أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية كما تعتمد على منتجي النفط في الشرق الأوسط، ومعظمهم أعضاء بمنظمة أوبك، لتلبية القدر الأكبر من وارداتها.
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