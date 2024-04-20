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The logo of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) is seen at its headquarters in Vienna on June 3, 2023. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
مقر منظمة أوبك في فيينا
أوبك

نيودلهي: الهند ناقشت تقلبات سوق النفط مع الأمين العام لمنظمة أوبك

التأكيد على أهمية الموازنة بين الواقعية وبين استقرار السوق والقدرة على تحمل التكاليف

نيودلهي - رويترز
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ذكر بيان حكومي أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، ناقشت أمس الجمعة الاتجاهات والتقلبات الأخيرة في سوق النفط العالمية وتأثيرها على استقرار الطاقة مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وأضاف البيان أن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري أكد في مكالمة هاتفية مع الأمين العام هيثم الغيص "أهمية الموازنة بين الواقعية وبين استقرار السوق والقدرة على تحمل التكاليف".

وتستورد الهند أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية كما تعتمد على منتجي النفط في الشرق الأوسط، ومعظمهم أعضاء بمنظمة أوبك، لتلبية القدر الأكبر من وارداتها.

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