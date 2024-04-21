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حريق خطوط النفط في الأهواز
حريق بخط أنابيب نفطي - أرشيفية
نفط وغاز

حريق في خط أنابيب لنقل النفط الخام شرق الفرقلس في حمص بسوريا

فرق الإطفاء تعمل على إخماده

دبي - العربية.نت
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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد إن حريقا اندلع في خط أنابيب لنقل النفط الخام شرق الفرقلس في حمص بسوريا.

وأوضح مراسل الوكالة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول أسباب الحريق و تداعياته.

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