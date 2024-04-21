"شل" تعلن الاتفاق على تنمية المرحلة 11 بامتياز غرب الدلتا العميق في مصر

دقيقتان للقراءة

أعلنت شركة شل مصر اليوم الأحد التوصل لاتفاق مع شركائها على تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في مصر والتي تتضمن حفر ثلاثة آبار اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أن شركاءها في الامتياز هم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس.

وقالت إن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة يتضمن حفر ثلاثة آبار باستخدام جهاز الحفر البحري سكارابيو 9 الذي يستخدم حاليا لحفر ثلاثة آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024.

وأضافت أن مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة تمثلان فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع.

ونقل البيان عن داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، قولها إن شل تفخر "بمواصلة تعاونها طويل الأمد مع الحكومة المصرية وشركائنا لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق. وتمثل المرحلة الحادية عشرة استثمارا كبيرا لتأمين إمدادات غاز إضافية لنظام الطاقة في مصر، ونواصل التزامنا بإتمام هذا المشروع بأعلى معايير الكفاءة والأمان".

وأشار البيان إلى أن شركة شل وشركاءها قد قاموا بتنمية منطقة امتياز غرب الدلتا العميق على 11 مرحلة. ويضم الامتياز 17 حقلا للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1200 متر وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومترا من الشاطئ.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا في يناير/كانون الثاني الماضي أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 5800 مليون قدم مكعبة يوميا في 2023، موضحا أنه من المستهدف زيادة حجم الإنتاج خلال 2024 لكن ذلك يتوقف على عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف.