اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقل غاز طبيعي مناسبة
حقل غاز - أرشيفية
اقتصاد مصر

"شل" تعلن الاتفاق على تنمية المرحلة 11 بامتياز غرب الدلتا العميق في مصر

تتضمن حفر ثلاثة آبار اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أعلنت شركة شل مصر اليوم الأحد التوصل لاتفاق مع شركائها على تنمية المرحلة الحادية عشرة بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط في مصر والتي تتضمن حفر ثلاثة آبار اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أن شركاءها في الامتياز هم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بتروناس.

وقالت إن مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة يتضمن حفر ثلاثة آبار باستخدام جهاز الحفر البحري سكارابيو 9 الذي يستخدم حاليا لحفر ثلاثة آبار في مشروع تنمية المرحلة العاشرة، الذي وافق عليه شركاء الامتياز في 2023، إذ بدأ الحفر في مارس 2024.

مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا قبل نهاية مارس أخبار حصرية مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا قبل نهاية مارس

وأضافت أن مرحلة الحفر العاشرة والمرحلة الحادية عشرة تمثلان فرصة كبيرة لتحسين العمليات والتكلفة، إذ تزيد من قيمة تجهيز الحفار في الموقع.

ونقل البيان عن داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، قولها إن شل تفخر "بمواصلة تعاونها طويل الأمد مع الحكومة المصرية وشركائنا لإطلاق الإمكانات الكاملة لمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق. وتمثل المرحلة الحادية عشرة استثمارا كبيرا لتأمين إمدادات غاز إضافية لنظام الطاقة في مصر، ونواصل التزامنا بإتمام هذا المشروع بأعلى معايير الكفاءة والأمان".

وأشار البيان إلى أن شركة شل وشركاءها قد قاموا بتنمية منطقة امتياز غرب الدلتا العميق على 11 مرحلة. ويضم الامتياز 17 حقلا للغاز، تقع على أعماق مائية تتراوح من 300 متر إلى 1200 متر وتمتد على بعد حوالي 90-120 كيلومترا من الشاطئ.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا في يناير/كانون الثاني الماضي أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 5800 مليون قدم مكعبة يوميا في 2023، موضحا أنه من المستهدف زيادة حجم الإنتاج خلال 2024 لكن ذلك يتوقف على عمليات التنقيب والبحث والاستكشاف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط