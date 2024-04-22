اتفاق "أوكيو" العمانية و"توتال" الفرنسية على مشروع بـ1.6 مليار دولار

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أعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة العمانية (أوكيو)، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية استثمار مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية لإنشاء مشروع لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار بتكلفة تبلغ 1.6 مليار دولار.

وأوضحت "أوكيو" في بيان على منصة إكس أن نسبة مساهمة توتال في المشروع المشترك الذي يحمل اسم (مرسى) تبلغ 80 بالمئة، بينما ستؤول النسبة الباقية إليها.

وأضافت أن المشروع يتميز بأنه يعمل كليا بالطاقة المتجددة التي ستوفرها محطة للطاقة الشمسية.

من جهتها، ذكرت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في بيان على منصة إكس أن المشروع يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بما يقل عن ثلاثة كيلوغرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط للتقليل من الانبعاثات.

وقالت إنه "سيتم من خلال المشروع أيضا إنتاج 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من منطقة الامتياز رقم 10، ونقله عبر أوكيو للوصول إلى ميناء صحار"، مشيرة إلى أن "هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو الاستدامة البيئية وتعزيز استخدام الوقود البديل والنظيف".

ووقع الاتفاقية ملهم بن بشير الجرف رئيس مجلس إدارة أوكيو وباتريك بويان رئيس مجلس إدارة توتال إنرجيز ورئيسها التنفيذي، بحضور وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي.