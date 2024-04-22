رئيس "جي بي مورغان" لا يستبعد وصول سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل

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قال الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان" جيمي دايمون إنه لا يستبعد وصول أسعار النفط إلى مستويات 150 دولارا للبرميل.

وأوضح دايمون - في مقابلة مع "بلومبرغ" اطلعت عليها "العربية Business" - أنه لن يتفاجأ بحال وصلت أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، حيث يعتبر هذا السيناريو "سهل للغاية حصوله بحال وقوع مجموعة من العوامل بطريقة معينة".

"نحن نتكلم عن مخاطر جيوسياسية ومخاطر سيبرانية.. أنصح الشركات بأن تكون مستعدة. فكر بكيفية التعايش والبقاء على قيد الحياة بحال ساءت الأمور بشكل رهيب".

تأتي تصريحات دايمون تزامنا مع توقعات مماثلة من قبل كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، بأن يؤدي اتساع الصراع بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط.

وذكر بيير أوليفييه جورينشا أن "عوامل معاكسة" لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي تظهر زيادة 15% في أسعار النفط العالمية بسبب اتساع صراع الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن لتجنب هجمات البحر الأحمر وهو ما قد ينتج عنه زيادة التضخم العالمي 0.7 نقطة مئوية.

وأشار جورينشا إلى أن ذلك سيدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، وهو ما سيؤثر في النمو.

وسجل الخامان القياسيان (خام برنت وغرب تكساس الوسيط) أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير/شباط في الأيام السبع حتى الجمعة الماضية - فيما يعتبر دليل بأن السوق لا تتجاوب بشكل كبير مع التوترات الجيوسياسية.