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إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (تعبيرية - istock)
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (تعبيرية - istock)
غاز روسيا

السويد: الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

ضمن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد موسكو

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، عزم دول الاتحاد الأوروبي على إدراج حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وقال بيلستروم لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الذي يعقد في لوكسمبورغ اليوم الاثنين: "إن اعتماد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات (ضد روسيا) يعد من أهم الخطوات، ونعتزم فرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال" وفق وكالة تاس الروسية.

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، 11أبريل الجاري لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

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وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.

وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، على الرغم من أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

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