بحث تأسيس منطقة حرة لإنتاج وتخزين النفط ومشتقاته في مصر باستثمارات إماراتية

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بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحمد سعيد الضنحاني توقيع اتفاق مبدئي بين الحكومة وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز لإقامة منطقة حرة متخصصة في إنتاج وتخزين وتداول النفط ومشتقاته.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اعتبر الضنحاني أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في مصر، بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وفق "AWP".

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وأشار مدير الديوان الأميري إلى أن إمارة الفجيرة تعد مركزا استراتيجيا عالميا في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتل مكانة مُتميزة بين أكبر ثلاثة مراكز تخزين في العالم، مضيفا أن هناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها في هذا المجال إلى مصر.

ونقل البيان عن سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي عضو مجلس إدارة بروج قوله "هذا الاتفاق المبدئي سيجعل الشركة تمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي بمصر، في ظل إمكانات هذا القطاع الذي نجح في جعل مصر الوِجهة الأكثر استقطابا للاستثمارات خاصة من الإمارات".

وأفاد البيان أن مدبولي عبر عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين مصر والإمارات، وأكد "حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة".

وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع الضنحانى والوفد المرافق له فرص التعاون الممكنة في مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية.

وذكرت وزارة البترول في بيان أن الجانبين سيدرسان نموذج التعاون في هذا الصدد من خلال المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمفيدة للطرفين، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات النفطية في الفجيرة والتطور والتحديث الكبير الذي تشهده التسهيلات والبنية الأساسية لقطاع البترول المصري في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية.