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منصة نفط - (آيستوك)
أسعار النفط

أسعار النفط حول 86 دولارا مع تراجع القلق من أثر توتر الشرق الأوسط

مع تحويل المتعاملين تركيزهم على التضخم

لندن – رويترز
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تراجع سعر برنت اليوم الاثنين لكنه ظل فوق مستوى 86 دولارا للبرميل مع تحويل المتعاملين تركيزهم على التضخم بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام بما أنها لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى الآن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا إلى 86.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت غرينتش.

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وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو/أيار لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي والذي ينتهي اليوم الاثنين 46 سنتا إلى 82.68 دولار للبرميل. وانخفض عقد يونيو/حزيران الأكثر نشاطا 72 سنتا إلى 81.5 دولار للبرميل.

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وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من تداولات الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي لكن تقليل طهران من أثر ذلك وقولها إنها لا تعتزم الرد قلص المكاسب.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.7 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين.

كما خلص تحليل من "رويترز" إلى أن الإمدادات الوفيرة من بعض درجات الخامات الكبرى تحد من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على العقود الآجلة للخام.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عاد التضخم ليصبح محل الأنظار مجددا إذ أدت تصريحات من مسؤولين في المركزي الأميركي وبيانات أعلى من المتوقع للتضخم إلى تناقص توقعات خفض الفائدة.

والدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للوساطة النفطية إنه كلما كان الدولار قوى والطاقة الإنتاجية الاحتياطية مريحة فإن ذك يوفر أسبابا أخرى لعدم احتمال وصول سعر برنت إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل المنظور.

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