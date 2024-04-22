مصفاة الزور الكويتية تطرح عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت

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قالت مصادر بقطاع الطاقة اليوم الاثنين إن مصفاة الزور الكويتية طرحت عطاء فوريا لزيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5 % للتحميل في مايو/ أيار.

و قالت المصادر إن الشحنة ستتكون من 120 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت ومن المتوقع تحميلها من الثاني إلى الثالث من مايو/ أيار، وسُيغلق العطاء في وقت لاحق من اليوم، وفق "رويترز".