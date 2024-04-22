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مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
نفط وغاز

مصفاة الزور الكويتية تطرح عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت

الشحنة ستتكون من 120 ألف طن والتحميل في مايو

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر بقطاع الطاقة اليوم الاثنين إن مصفاة الزور الكويتية طرحت عطاء فوريا لزيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 0.5 % للتحميل في مايو/ أيار.

و قالت المصادر إن الشحنة ستتكون من 120 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت ومن المتوقع تحميلها من الثاني إلى الثالث من مايو/ أيار، وسُيغلق العطاء في وقت لاحق من اليوم، وفق "رويترز".

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