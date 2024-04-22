"العمانية للغاز المسال" توقع اتفاقا لبيع 0.8 مليون طن من الغاز سنويا لـ"توتال إنرجيز"

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وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع شركة توتال إنيرجيز، لتزويدها بنحو 800 ألف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 10 أعوام بدءًا من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال،حمد بن محمد النعماني: إن اتفاقية البيع والشراء تأتي لتقوية حضور توتال إنيرجيز في سلطنة عُمان نتيجة للتعاون المستمر على مر السنين والذي تمت ترجمته الآن إلى صفقة طويلة المدى.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز الشراكة المتنامية مع شركة توتال إنيرجيز والتي لا تعد واحدة من أبرز شركائنا فحسب، بل أحد أبرز المساهمين لدى الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال وفق وكالة الأنباء العمانية.

وقال نائب الرئيس الأول لشؤون الاستكشاف والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى توتال إنيرجيز ،جوليان بوجيه، إن اتفاقية البيع والشراء تعد نقطة مهمة نحو تعزيز محفظة الشركة العالمية من مخزون الغاز الطبيعي المُسال التي تتماشى مع التزام الشركة بتوفير طاقة مرنة ومستدامة.

وقال إن هذه الصفقة تمثل تعاونًا أوسع مع سلطنة عُمان، مؤكدًا التزام توتال إنرجيز بالمساهمة في نموها الاقتصادي من خلال مشروعات الطاقة المتنوعة والطموحة.