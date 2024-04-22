"غالب إنرجيا": حقل موبان قد يحتوي على 10 مليارات برميل نفط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة النفط البرتغالية "غالب إنرجيا - Galp Energia"، عن انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب في حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا، مشيرة إلى أنه قد يحتوي على ما لا يقل عن 10 مليارات برميل من النفط.
وقالت شركة "غالب" إنها أجرت عمليات اختبار في بئر "Mopane-1X" في يناير وبئر "Mopane-2X" في شهر مارس لافتة أنه تم اكتشاف أعمدة كبيرة من النفط الخفيف في البئرين، اللذين يفصل بينهما 8 كيلومترات.
ويقع حقل موبان في حوض "أورنج" على طول ساحل الدولة الواقعة في جنوب قارة إفريقيا، حيث حققت شركتا "شل" و"توتال" العديد من اكتشافات النفط والغاز.
وقالت شركة "غالب" إن التدفقات التي تحققت خلال الاختبارات وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14 ألف برميل يومياً، مما قد يجعل "موبان" اكتشافا تجاريا مهما.
-
"صندوق الاستثمارات" للعربية: طرح الكيان الناتج عن دمج "توال" ولتيس" أمر غير مستبعدأكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيتملك 54% من الكيان الجديد للأبراج أخبار حصرية
-
"تي إس إم سي" التايوانية تخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقيةخلال 6 جلسات لتصل إلى 590 مليار دولار شركات
-
رئيس "جي بي مورغان" لا يستبعد وصول سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميلترقب التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة طاقة