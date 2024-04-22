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نفط

"غالب إنرجيا": حقل موبان قد يحتوي على 10 مليارات برميل نفط

أنهت شركة النفط البرتغالية المرحلة الأولى من التنقيب في حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا

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أعلنت شركة النفط البرتغالية "غالب إنرجيا - Galp Energia"، عن انتهاء المرحلة الأولى من التنقيب في حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا، مشيرة إلى أنه قد يحتوي على ما لا يقل عن 10 مليارات برميل من النفط.

وقالت شركة "غالب" إنها أجرت عمليات اختبار في بئر "Mopane-1X" في يناير وبئر "Mopane-2X" في شهر مارس لافتة أنه تم اكتشاف أعمدة كبيرة من النفط الخفيف في البئرين، اللذين يفصل بينهما 8 كيلومترات.

ويقع حقل موبان في حوض "أورنج" على طول ساحل الدولة الواقعة في جنوب قارة إفريقيا، حيث حققت شركتا "شل" و"توتال" العديد من اكتشافات النفط والغاز.

وقالت شركة "غالب" إن التدفقات التي تحققت خلال الاختبارات وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 14 ألف برميل يومياً، مما قد يجعل "موبان" اكتشافا تجاريا مهما.

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