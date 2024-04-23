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أسعار النفط

تسعير خام دبي لشهر يوليو بخصم 0.10 دولار عن خام عمان

سنغافورة - رويترز
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز بخصم يبلغ 0.10 دولار للبرميل أقل من سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط ​​التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر يوليو/تموز في نهاية مايو/أيار لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يوليو/تموز.

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