تسعير خام دبي لشهر يوليو بخصم 0.10 دولار عن خام عمان

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قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز بخصم يبلغ 0.10 دولار للبرميل أقل من سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.
وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر يوليو/تموز في نهاية مايو/أيار لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يوليو/تموز.
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