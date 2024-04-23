"إيجاس" المصرية تتعاقد مع "هوج" لاستئجار سفينة "تغويز" الغاز الطبيعي المسال

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أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عقد استئجار وحدة إعادة تغويز وتخزين عائمة (FSRU) من شركة هوج غاليون الأسترالية (Hoegh Galleon) في إطار الاستعدادات الجارية لاستيراد كميات من الغاز المسال لتلبية الطلب في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
ورجح التقرير تثبيت سفينة إعادة التغويز في ميناء العين السخنة بموجب عقد الإيجار لمدة 18 شهرًا تبدأ في يونيو المقبل وفق تقرير لمنصة الطاقة.
وتحل سفينة إعادة التغويز الأسترالية محل سفينة سنغافورية تابعة لشركة "بي دبليو "، غادرت مصر أواخر العام الماضي، بعد انتهاء عقدها في نوفمبر2023، وعدم تجديده من قبل وزارة البترول المصرية، لتنتقل إلى إيطاليا في إطار تعاقد جديد ستبدأ أعماله في الربع الأخير من عام 2024.
وتجرى في محطات التغويز عملية إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الصورة الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر، و توجد هذه النوعية من المحطات في الدول المستوردة للغاز، في مقابل محطات الإسالة المنتشرة في الدول المصدرة، التي تحول الغاز الطبيعي إلى سائل يسهل نقله في السفن وتصديره.
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