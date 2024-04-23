"بيكر هيوز" تتلقى طلب توريد للمرحلة الثالثة من مشروع "أرامكو" لتوسعة شبكة الغاز

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ذكرت بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلبا لتوريد معدات للمرحلة الثالثة من مشروع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي يهدف لتوسعة شبكة الغاز في المملكة.

وستتولى بيكر هيوز توريد 17 ضاغطا للطرد المركزي لشبكات خطوط الأنابيب بالمشروع.

"بيكر هيوز" للعربية: مستمرون بالاستثمار لدعم توطين الصناعات في السعودية

ويهدف مشروع أرامكو إلى زيادة توزيع الغاز في أنحاء المملكة.

يأتي طلب التوريد الأحدث الذي تسلمته بيكر هيوز في الربع الأول من العام الجاري عقب تسليم 18 ضاغطا للطرد المركزي ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقالت بيكر هيوز إنها تستثمر أيضا في توسيع موقع التصنيع الخاص بها في إحدى المناطق التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وفي مارس 2024، رفعت شركة أرامكو السعودية معدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، وقالت إن مشاريع الغاز التابعة لها تتقدم لتحقيق هذا الهدف.

أوضحت الشركة في بيان، أن مشاريع الغاز التابعة لها تشمل، مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، حيث بدأت أنشطة الحقن بهدف توفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم لإعادة إدخالها في شبكة الغاز الرئيسة، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن نحو 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من طاقة معالجة غاز البيع، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار.

وأعلنت الشركة عن أول استثمار عالمي لها في الغاز الطبيعي المُسال، بعد توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة، ويخضع إتمام الصفقة إلى الاشتراطات النهائية والتي تشمل الموافقات التنظيمية.