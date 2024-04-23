اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار غازبروم الروسية (فرانس برس)
شعار غازبروم الروسي
غاز روسيا

"غازبروم" الروسية ترسل أول شحنة من الغاز المسال إلى آسيا هذا العام حول إفريقيا

منتجو الوقود اضطروا إلى تغيير مسار شحنات الوقود المتجهة إلى آسيا بعيدا عن قناة السويس

موسكو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ذكرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن شركة غازبروم الروسية أرسلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا هذا العام من مصفاة بورتوفايا الواقعة على بحر البلطيق باستخدام الطريق حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية لتجنب البحر الأحمر.

وجرى تحميل ناقلة الغاز الطبيعي المسال بسكوف في بورتوفايا في الثامن من أبريل/ نيسان وهي حاليا في البحر قبالة جمهورية الكونغو في غرب إفريقيا ولكن وجهتها غير معروفة.

وأرسلت "غازبروم" العام الماضي ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال من بورتوفايا باتجاه آسيا، ذهبت جميعها إلى الصين، ومرت اثنتان منها عبر قناة السويس وواحدة عبر طريق بحر الشمال بالقطب الشمالي.

"غازبروم" الروسية تتوقع تداول النفط هذا العام بين 80 إلى 100 دولار للبرميل طاقة أسعار النفط "غازبروم" الروسية تتوقع تداول النفط هذا العام بين 80 إلى 100 دولار للبرميل

واضطر منتجو الوقود حول العالم، ومنهم روسيا، إلى تغيير مسار شحنات الوقود المتجهة إلى آسيا والإبحار حول إفريقيا لتجنب هجمات حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وذلك على الرغم من أن قناة السويس هي أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا.

وقبل تصاعد التوتر في البحر الأحمر، كانت قناة السويس هي المسار المفضل لروسيا لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا خلال أشهر الشتاء التي تشهد إغلاق طريق بحر الشمال.

ومنذ يناير/ كانون الثاني، تغير مسار شحنات الغاز الروسي إلى آسيا من مصفاة يامال للغاز المسال التابعة لشركة نوفاتك وأصبحت تبحر حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم مع اقتراب الانتخابات الأميركية.. بايدن يجمع التبرعات بينما ترمب عالق بالمحاكم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط