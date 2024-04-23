"ميتسوي" اليابانية تنضم إلى"أدنوك" في مشروع للغاز الطبيعي المسال بالإمارات

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ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية اليوم الثلاثاء أن شركة ميتسوي اليابانية تعتزم المشاركة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الإمارات قيمته سبعة مليارات دولار بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركات أخرى.

وقالت الصحيفة إن أدنوك ستشارك بحصة تبلغ نحو 60 % في حين ستكون حصة ميتسوي 10%، وأضافت أن استثمار ميتسوي المتوقع يقدر بعشرات المليارات من الين.

وذكر التقرير أن شركات شل وبي.بي وتوتال إنرجيز العملاقة للطاقة من المتوقع أن تستثمر أيضا في المشروع،وتسعى الشركات إلى إنتاج نحو 10مليارات طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا.