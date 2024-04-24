استقرار أسعار النفط بعد ارتفاعها مع تراجع الأسهم الأميركية

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استقرت أسعار النفط فوق 88 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وذلك بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.27%، إلى 88.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا، أو0.4%، إلى 83.03 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان. وفي المقابل توقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وفي هذه الأثناء، لا يزال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مشتعلا وشهد أمس الثلاثاء أعنف عمليات قصف خلال أسابيع على غزة، فيما أفادت مصادر اليوم الأربعاء باستعداد إسرائيل لإخلاء رفح قبل شن هجوم على المدينة.