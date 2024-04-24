العراق يوقع اتفاقا مع شركة أوكرانية لتطوير حقل عكاز للغاز

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قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية لتطوير حقل غاز عكاز في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

ويهدف الاتفاق إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا في أول عامين على أن يرتفع الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسية في غضون أربع سنوات.

وجاء في البيان أن شركة كوغاس الكورية الجنوبية وافقت على التخلي عن رخصة تطوير حقل عكاز لشركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية في حفل توقيع اليوم الأربعاء، وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤولون إن كوجاس وقعت اتفاقا في عام 2011 لتطوير حقل عكاز للغاز، الأكبر في العراق، لكن عمليات التطوير تأخرت بسبب عدم الاستقرار الأمني في المنطقة وخلافات تتعلق بالتعاقد.

وتقدر احتياطيات الغاز في حقل عكاز للغاز الطبيعي، الواقع قرب الحدود العراقية مع سوريا، بنحو 5.6 تريليون قدم مكعبة.