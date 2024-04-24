انخفاض إنتاج "إيني" الإيطالية في مصر 11.7% خلال الربع الأول

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كشفت نتائج أعمال شركة إيني للطاقة الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء أن إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي تراجع في مصر 11.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري إلى 293 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

ووفقا لتقرير نتائج الأعمال، انخفض إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في مصر في الربع الأول من العام الحالي 12.5% إلى 1206 أمتار مكعبة من الغاز يوميا، مقابل 1378 مترا مكعبا من الغاز في الفترة المقابلة من 2023، فيما انخفض الإنتاج أيضا على أساس فصلي نحو 4% مقابل الربع الأخير من العام الماضي حين سجل 1254 مترا مكعبا يوميا.

من ناحية أخرى، تراجع إنتاج الشركة من النفط الخام في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 8.7% تقريبا ليصل إلى 63 ألف برميل يوميا، مقابل 69 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، استقر الإنتاج من النفط في مصر دون تغيير، وفق وكالة نباء العالم العربي.

وتعد إيني من بين أبرز شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر وهي المسؤولة عن اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015 وهو أحد أكبر حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.