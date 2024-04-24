اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حقل ظهر- إيني الإيطالية
حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط - المصدر (إيني الإيطالية)
نفط وغاز

انخفاض إنتاج "إيني" الإيطالية في مصر 11.7% خلال الربع الأول

تراجع إنتاج الغاز 12.5% إلى 1206 أمتار مكعبة من الغاز يوميا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت نتائج أعمال شركة إيني للطاقة الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء أن إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي تراجع في مصر 11.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري إلى 293 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.

ووفقا لتقرير نتائج الأعمال، انخفض إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في مصر في الربع الأول من العام الحالي 12.5% إلى 1206 أمتار مكعبة من الغاز يوميا، مقابل 1378 مترا مكعبا من الغاز في الفترة المقابلة من 2023، فيما انخفض الإنتاج أيضا على أساس فصلي نحو 4% مقابل الربع الأخير من العام الماضي حين سجل 1254 مترا مكعبا يوميا.

من ناحية أخرى، تراجع إنتاج الشركة من النفط الخام في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 8.7% تقريبا ليصل إلى 63 ألف برميل يوميا، مقابل 69 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، استقر الإنتاج من النفط في مصر دون تغيير، وفق وكالة نباء العالم العربي.

"أديس مصر" تعتزم زيادة أعمالها بقطاع النفط والغاز 25% خلال 2024 أخبار حصرية "أديس مصر" تعتزم زيادة أعمالها بقطاع النفط والغاز 25% خلال 2024

وتعد إيني من بين أبرز شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر وهي المسؤولة عن اكتشاف حقل ظهر في البحر المتوسط عام 2015 وهو أحد أكبر حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط