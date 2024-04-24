"أرامكو" تخطط للاستحواذ على 50% من شركة تابعة لـ"رونغشينغ" الصينية

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قالت شركة "رونغشنغ للبتروكيماويات" الصينية في بيان، إنها استكشفت وشريكتها الاستراتيجية شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المشروع المشترك لشركة "نينغبو تشونغجين" للبتروكيماويات المحدودة وشركة مصفاة "أرامكو" السعودية الجبيل ("ساسرف")، ووقعتا أيضا "اتفاقية إطارية للتعاون"، مما يضع الأساس لكلا الطرفين للتعاون في استثمارات كبيرة في الصين والسعودية.

وبموجب الاتفاقية الإطارية، تخطط أرامكو السعودية للاستحواذ على 50% من أسهم شركة "CICC" للبتروكيماويات، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "رونغشنغ للبتروكيماويات"، والمشاركة في مشروع توسعتها.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركة "رونغشنغ" للبتروكيماويات للاستحواذ على 50% من مصفاة ساسرف، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لأسهم "أرامكو" السعودية والمشاركة في مشاريع التوسعة الخاصة بها.

تسلط الشراكة الضوء على طموحات شركتي "رونغشنغ للبتروكيماويات" و"أرامكو السعودية" لتعزيز استراتيجية خفض النفط وزيادة النفط في الصين والسعودية، وسيساعد في تعزيز المكانة الرائدة العالمية للتكرير والبتروكيماويات للطرفين في صناعة المواد الجديدة.

وفي يوليو 2023، استحوذت "أرامكو" السعودية على حصة 10% في شركة ""رونغشنغ للبتروكيماويات" من خلال شركتها التابعة في هولندا.

ومن المتوقع أن يؤدي توقيع هذه الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز التعاون التعاوني بين الطرفين في السلاسل الصناعية الأولية والنهائية وتعزيز تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين بشكل مشترك.