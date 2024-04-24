"سوناطراك" الجزائرية توقع اتفاقا مع "أبراج" العمانية للتعاون في مجال حفر الآبار

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أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية لبحث فرص التعاون في مجال أنشطة حفر وصيانة وخدمات الآبار بالإضافة إلى خدمات المشاريع المتكاملة.

وقالت سوناطراك المملوكة للحكومة في بيان إن توقيع بروتوكول التفاهم يعكس طموحات الشركة لتطوير التعاون في مجال أنشطة الخدمات النفطية على الصعيد الدولي وتعزيز الشراكة أكثر مع الشركات العُمانية من خلال تبادل التجارب.

و"أبراج لخدمات الطاقة" إحدى الشركات الرئيسية في السلطنة التي تعمل في قطاع خدمات النفط والغاز.