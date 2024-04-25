وزارة النفط العراقية تعلن تشغيل وحدة الأزمرة بمصفاة البصرة وشركة مصافي الوسط

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أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس الانتهاء من مشروع تشغيل وحدة الأزمرة في كل من مصفى البصرة بطاقة 1.3 مليون لتر يوميا وشركة مصافي الوسط بالدورة بطاقة 750 ألف لتر يوميا.

ونقل بيان عن وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس إن تشغيل وحدة الأزمرة في شركة مصافي الوسط يسهم في تعظيم وتحسين المخزون، وإضافة طاقة إنتاجية قدرها 750 ألف لتر يوميا إلى جانب الاستغناء عن استيراد البنزين عالي الأوكتان بمقدار 1.5 لتر يوميا.

وقال البيان إن يونس أكد حرص الحكومة والوزارة على زيادة معدلات إنتاج الطاقة التكريرية وتحسين الإنتاج بالمصافي الوطنية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والتحول التدريجي إلى تصديرها للأسواق العالمية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.