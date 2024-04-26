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توتال إنرجيز
توتال إنرجيز
نفط وغاز

تراجع صافي دخل توتال إنرجيز في الربع الأول بفعل نزول أسعار الغاز

سجل 5.1 مليار دولار بانخفاض 22% على أساس سنوي

باريس - رويترز
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تراجعت أرباح الربع الأول من العام لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز 22% على أساس سنوي، إذ لم يعوض ارتفاع هوامش التكرير سوى جزء مما تكبدته من انخفاض حاد في الأرباح من الغاز الطبيعي.

فقد سجل صافي الدخل المعدل للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 5.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلا عن 5 مليارات دولار توقعها محللون في تقديرات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز، باتريك بويان، إنه لم يعد للشركة أي سفن تعبر مضيق باب المندب.

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وأشار إلى ارتفاع تكاليف عبور البحر الأحمر لأسباب منها تكلفة التأمين، حسب ما نقلت "رويترز".

وفي نوفمبر 2023، أعلنت توتال إنرجيز الفرنسية، استثمار 20 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على حصة أقلية في إكس لينكس فيرست ليمتد التي ستطور مشروعات للطاقة النظيفة في المغرب بهدف تصديرها إلى المملكة المتحدة.

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