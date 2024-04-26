"مياه وكهرباء" الإمارات ترسي مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية على ائتلاف دولي

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، اليوم الجمعة، ترسية مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1.5 غيغاوات على ائتلاف دولي.

وذكرت شركة مياه وكهرباء الإمارات في بيان أن الائتلاف الدولي يضم شركة (إي.دي.إف) للطاقة المتجددة وشركة كوريا ويسترن باور، بالإضافة إلى أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) كمساهم محلي.

وقالت الشركة، التي تعمل في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الإمارات، إن محطة العجبان للطاقة الشمسية الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي أبوظبي ستبدأ عملياتها التشغيلية الكاملة في الربع الثالث من 2026، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت "ستعمل المحطة الجديدة على إنتاج ما يكفي لتزويد 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة بالكهرباء، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي سنويا".

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ومجموعة تدوير في أبوظبي، التوقيع على اتفاقية مع تحالف شركات يابانية للتعاون في تنفيذ مشروع "المنشأة الأكثر تطورا في العالم" لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي بقدرة معالجة تبلغ 900 ألف طن من النفايات سنويا.