تراجع إنتاج الوقود الروسي في أبريل بسبب هجمات الطائرات المسيرة

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نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر اليوم السبت القول إن منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج الوقود في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول أبريل/نيسان إلى 23 من الشهر نفسه 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6% ليصل إلى 13.08 مليون طن.

وذكرت كوميرسانت أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8% في فترة 23 يوما من أول أبريل/ نيسان إلى 5.06 مليون طن، وقلصت الإنتاج 1.5% منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات) يوم الأربعاء إن إنتاج الديزل والبنزين تراجع في الربع الأول.

فيما نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول تنفيذي يشرف على مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية قوله اليوم السبت إن إدارة المصفاة اضطرت إلى تعليق بعض العمليات بعد تعرضها لأضرار في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وفي ظل تراجع مكاسبها في ساحة المعركة في بعض المناطق، تشن أوكرانيا بشكل منتظم هجمات على منشآت البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي في محاولة للإضرار باقتصاد البلاد، وبالتالي قدرتها على تمويل جهودها الحربية، على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة لها بالامتناع عن ذلك.

وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز إن أوكرانيا هاجمت مصفاتي النفط إيلسكي وسلافيانسك بمنطقة كراسنودار الروسية بطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت مما تسبب في حرائق في المنشأتين.

وأضاف المصدر أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت كذلك مطار كوشيفسك العسكري في المنطقة ذاتها خلال الليل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار، وطائرتين فوق شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة تاس عن إدوارد ترودنيف مدير الأمن في مجموعة سلافيانسك إيكو، وهي الشركة المشغلة للمصفاة "تم تعليق عمل المنشأة (سلافيانسك) جزئيا. بالضبط 10 طائرات مسيرة أصابت المنشأة مباشرة وشب حريق هائل. ربما تنجم عن ذلك أضرار لم تتضح بعد".

وفي وقت سابق، ذكر رومان سينياجوفسكي رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية عبر تطبيق تيليجرام أن تسع هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.

وقال سينياجوفسكي إنه تم إخماد الحريق وإن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.