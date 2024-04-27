"أرامكو" السعودية و"رونغشنغ" الصينية تبحثان مشروعا مشتركا للبتروكيماويات

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تبحث أرامكو السعودية، إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف" مع الشريك الصيني، شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة ، واستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين وذلك بالشراكة مع "رونغشنغ".

ووقّعت أرامكو السعودية، مؤخرًا، اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة "رونغشنغ"، تنص على استحواذ محتمل لـ "رونغشنغ" على حصة بنسبة 50% في "ساسرف".

وحسب بيان "أرامكو"، اليوم السبت، تضع هذه الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في "ساسرف"، بالإضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التابعة لشركة "رونغشنغ"، والمشاركة في مشروع توسعتها.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "تسلط هذه المناقشات الضوء على طموحنا لتطوير إستراتيجيتنا الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع شريكنا الإستراتيجي مجموعة رونغشنغ، في كل منالسعودية والصين. ومن خلال البناء على علاقتنا الحالية، فإننا نهدف إلى تعزيز توسعنا في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في السعودية".

يُشار إلى أن أرامكو السعودية استحوذت في يوليو 2023 على حصة 10% في "رونغشنغ" من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار، ومقرها هولندا.

وتمتلك "رونغشنغ" بدورها حصة بنسبة 100% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، ولديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.