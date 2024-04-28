العراق: توتال إنرجيز تستهدف الانتهاء من مشروعين للطاقة الشمسية والغاز في 2025
إنتاج المرحلة الأولى من مشروع الغاز في جنوب العراق يصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، اليوم الأحد، نقلا عن الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز باتريك بيونيه أن الشركة تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع للطاقة الشمسية واستثمار الغاز المصاحب في 2025.
وأضاف المكتب أن من المتوقع أن يصل إنتاج المرحلة الأولى من مشروع الغاز في جنوب العراق إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا بصورة مبدئية خلال العام المقبل.
ويسعى العراق إلى إنتاج الغاز الطبيعي المطلوب بشدة لمحطات الكهرباء، ولتقليص الواردات التي تشكل عبئا على ميزانية البلاد.
وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتمادا كبيرا في الوقت الراهن على الغاز الذي تستورده من إيران لتغذية شبكتها الكهربائية.
ووقع العراق اتفاقا للطاقة بقيمة 27 مليار دولار مع توتال إنرجيز العام الماضي بهدف زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة عبر أربعة مشاريع في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وإلى جانب زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي النفطي الواقع في جنوب البلاد، ينص الاتفاق على إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط ومنشأة لمعالجة الغاز بقدرة 600 مليون قدم مكعبة يوميا ومشروع لحقن مياه البحر، وهو ضروري لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.
ويحرق العراق كميات كبيرة من الغاز المستخرج من حقول النفط بسبب عدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود، ويستخدم بدلا من ذلك الغاز الذي يستورده من إيران لتوليد الكهرباء.
وفي مقابلة سابقة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل: "توجهنا لمشاريع محطات الإنتاج التي لا تعتمد على الغاز المستورد كالدورات المركبة والطاقة الشمسية والربط الخارجي، ولدينا مشروع مع شركة أميركية لإنتاج 600 ميغاواط إضافية من وحداتنا الإنتاجية، كما وضعنا برنامج كبير مع وزارة النفط لاستثمارات الغاز".
-
"بدجت" السعودية توقع اتفاقية امتياز لمدة 10 سنوات مع مجموعة أيفيس بدجتحتى عام 2033 شركات
-
وزارة الزراعة: احتياطات مصر من السكر كافية حتى نهاية 2024مصر بحاجة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتحقيق الاكتفاء هذا الموسم اقتصاد
-
وزير الصناعة: السعودية ملتزمة بالحصول على الليثيوم لدعم إنتاج السيارات الكهربائيةمحاولات توفير تلك الإمدادات محليا لا تزال في مرحلة مبكرة اقتصاد