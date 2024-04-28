العراق: توتال إنرجيز تستهدف الانتهاء من مشروعين للطاقة الشمسية والغاز في 2025

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ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، اليوم الأحد، نقلا عن الرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز باتريك بيونيه أن الشركة تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع للطاقة الشمسية واستثمار الغاز المصاحب في 2025.

وأضاف المكتب أن من المتوقع أن يصل إنتاج المرحلة الأولى من مشروع الغاز في جنوب العراق إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا بصورة مبدئية خلال العام المقبل.

ويسعى العراق إلى إنتاج الغاز الطبيعي المطلوب بشدة لمحطات الكهرباء، ولتقليص الواردات التي تشكل عبئا على ميزانية البلاد.

وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتمادا كبيرا في الوقت الراهن على الغاز الذي تستورده من إيران لتغذية شبكتها الكهربائية.

ووقع العراق اتفاقا للطاقة بقيمة 27 مليار دولار مع توتال إنرجيز العام الماضي بهدف زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة عبر أربعة مشاريع في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وإلى جانب زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي النفطي الواقع في جنوب البلاد، ينص الاتفاق على إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط ومنشأة لمعالجة الغاز بقدرة 600 مليون قدم مكعبة يوميا ومشروع لحقن مياه البحر، وهو ضروري لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.

ويحرق العراق كميات كبيرة من الغاز المستخرج من حقول النفط بسبب عدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود، ويستخدم بدلا من ذلك الغاز الذي يستورده من إيران لتوليد الكهرباء.

وفي مقابلة سابقة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل: "توجهنا لمشاريع محطات الإنتاج التي لا تعتمد على الغاز المستورد كالدورات المركبة والطاقة الشمسية والربط الخارجي، ولدينا مشروع مع شركة أميركية لإنتاج 600 ميغاواط إضافية من وحداتنا الإنتاجية، كما وضعنا برنامج كبير مع وزارة النفط لاستثمارات الغاز".