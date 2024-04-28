تركيا تبحث مع "إكسون موبيل" صفقة غاز طبيعي مسال تقدر بمليارات الدولارات

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ذكرت صحفية "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، أن تركيا تجري محادثات مع شركة "إكسون موبيل" الأميركية للطاقة بشأن صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الشركة تقدر بمليارات الدولارات.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، للصحيفة في مقابلة إن أنقرة تسعى إلى بناء "محفظة إمدادات جديدة" تجعلها أقل اعتمادا على أي شريك منفرد.

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وأضاف أن الصفقة قيد البحث مع إكسون ستؤمن لتركيا الحصول على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لفترة طويلة، بحسب "رويترز".

وأوضح أن الاتفاق يمكن أن يستمر لعشرة أعوام.

وقال بيرقدار إن الشروط التجارية لصفقة "إكسون" لا تزال قيد المناقشة.

ويأتي التقرير عن صفقة تركيا مع شركة إكسون بينما تتراجع الصادرات الروسية إلى أوروبا في ظل تعزيز أوروبا لمشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين لخفض وارداتها عبر خطوط الأنابيب الروسية على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وتراجعت الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا 1.9% لتصل إلى 15.8 مليون طن في عام 2023، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي).

ولا تملك تركيا مخزونا يذكر من النفط والغاز، وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.