رئيسة "أوكسيدنتال": تقنيات جديدة للكربون تضمن الاستمرار بإنتاج النفط

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قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم" فيكي هولوب، إن هناك تقنيات جديدة للكربون تضمن الاستمرار بإنتاج النفط.

وأضافت فيكي في كلمتها خلال جلسة التحول العادل في مجال الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم الأحد: "يجب أن يكون هناك آليات مطبقة تقوم بدفع العالم للاستجابة للوضع الذي تواجهه شركات إنتاج النفط والغاز".

وتابعت: "نحن في وضع صعب للغاية، بسبب قيام البعض بإلهاء العالم من المشاكل الفعلية والحقيقية.. طاقة الرياح والطاقة الشمسية مصدر جيد ولكنه لن يكون حلا لقطاعات مثل الطيران والسفن والشاحنات".

وأوضحت أن "أوكسيدنتال" تقوم ببناء منشأة ستقوم بالتقاط 5 ملايين طن من الكربون من الجو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تساعد في ذلك.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا الهامة.

يشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس وزراء من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.