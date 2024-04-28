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نفط وغاز

رئيس "إكسون موبيل": تكلفة انتزاع الكربون مازالت مرتفعة

قال إن العالم يدفع ثمن النظرة الضيقة إلى الانبعاثات الكربونية

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل، دارين وودز، إن العالم يدفع ثمن النظرة الضيقة إلى الانبعاثات الكربونية، و"لا يوجد بلد في العالم يمكنه قياس الكربون بعد إيجاد نظام لقياس الكربون عندها يمكننا وضع السياسات".

وأضاف وودز في كلمته خلال جلسة التحول العادل في مجال الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم الأحد، أن تكلفة انتزاع الكربون مازالت مرتفعة جدا.

وأوضح أن القطاع التقني في هذا المجال لم يتلق الدعم الكافي، مضيفا أن "إكسون موبيل" تستخدم تكنولوجيا جديدة في تخفيض كلفة التقاط الكربون واحتجازه.

وكشف وودز أنه من الممكن تنفيذ هذه التكنولوجيا في تطبيقات صغيرة جدا، وبأسعار كبيرة في معظم الأحيان.

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