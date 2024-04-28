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نفط وغاز

وزير الطاقة السعودي: هناك قائمة من الحلول لخفض الانبعاثات يمكن اعتماد أي منها

أكد أن الكثيرين ما زالوا يعيشون فقر الطاقة في العالم

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك قائمة من الحلول لخفض الانبعاثات الكربونية يمكن اعتماد أي منها.

وأضاف خلال مشاركته اليوم الأحد، في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أن مليار إنسان سيولدون في العالم وسيحتاجون للطاقة.

وزير الطاقة السعودي: لا وصفة جاهزة للتحول للطاقة الخضراء على الجميع الانصياع لها

وتساءل وزير الطاقة السعودي "من سيصنع المواد التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية؟".

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وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن التغير المناخي مشكلة يجب حلها على مستوى عالمي وليس مستوى محليا.

ولفت إلى أن الكثيرين ما زالوا يعيشون فقر الطاقة في العالم.

كان وزير الطاقة السعودي، قد ذكر ضمن مشاركته في فعاليات المنتدى، اليوم الأحد، أنه لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها.

وأوضح "لا مانع لدينا من الشراكة مع الجميع، نحن على استعداد لنقل هذه الجزيئات، وخاصة الهيدروجين في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، لكن نواجه تحديات".

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