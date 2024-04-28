وزير الطاقة القطري: حاولوا شيطنة النفط على مدى العقد الماضي والمستهلكون يدفعون الثمن

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قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد شريدة الكعبي، إن هناك مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى الكهرباء.
وأضاف الكعبي في كلمته خلال جلسة التحول العادل في مجال الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض اليوم الأحد: "حاولوا شيطنة النفط والغاز على مدى العقد الماضي.. والمستهلكون يدفعون الثمن".
وأوضح الوزير أن أسطول ناقلات قطر سيتحول بالكامل للعمل بالغاز المسال.
وذكر أن قطر تعمل على احتجاز الكربون في عمليات إنتاج الغاز.
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