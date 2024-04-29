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هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك (رويترز)
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك (رويترز)
أوبك

أمين عام "أوبك" يبدي قلقه من الحديث عن "أزمة توظيف" بقطاع النفط والغاز

أكد أنه ناتج عن "وجهة نظر مضللة" حول دور القطاع في المستقبل

دبي - العربية.نت
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أبدى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، قلقه من الحديث عن "أزمة توظيف" ونقص وشيك في العمالة بقطاع النفط والغاز.

وأشار الغيص، إلى أن ذلك ناتج عن "وجهة نظر مضللة" حول دور القطاع في المستقبل.

كان هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن نهاية النفط لا تلوح في الأفق لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب، وإن التركيز يجب أن ينصب على خفض الانبعاثات وليس استهلاك النفط.

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وفي مقال نشره موقع المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (ميس) يوم الجمعة كتب الغيص أن هناك "اتجاها مثيرا للقلق من الروايات" يستخدم مصطلحات مثل نهاية النفط، والتي من شأنها أن تروج لسياسات تذكي فوضى في قطاع الطاقة.

وأضاف في المقال الذي نشر الموقع رابطا له على منصة إكس "ماذا لو انخفضت الاستثمارات في الإمدادات نتيجة لذلك، واستمر الطلب على النفط في الزيادة، كما نشهد اليوم؟".

وكتب "الحقيقة هي أن نهاية النفط لا تلوح في الأفق".

وتعتقد "أوبك" أن استخدام النفط سيستمر في الارتفاع في العقود المقبلة، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ ذروته بحلول عام 2030.

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