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طاقة

الصين تحذر من نقص إمدادات الكهرباء خلال الصيف

وسط مخاوف من الطقس

بكين - رويترز
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قالت هيئة تنظيم الطاقة في الصين، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى للكهرباء هذا الصيف بأكثر من 100 مليون كيلووات مقارنة بالعام الماضي، مما يهدد بضغوط على الإمدادات في بعض المناطق، خاصة أثناء موجات الطقس السيئ.

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي إن الإدارة الوطنية للطاقة تتوقع أن تكون الإمدادات محدودة في الأقاليم الشرقية والوسطى والجنوبية والجنوبية الغربية ومنطقة منغوليا الداخلية، خاصة إذا أصبح الطقس سيئا.

وأظهرت بيانات نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري تسجيل الناتج المحلّي الصيني في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، في وتيرة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.

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وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%.

لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3% أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ "نحو 5%".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9%)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

وإذا كان معدّل النمو الفصلي قد بلغ 5.3% إلا أنّ هذا الرقم ينخفض عملياً إلى 1.6% فقط قياساً للربع الرابع من العام الماضي.

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