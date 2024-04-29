استقرار أسعار النفط ترقبا لمحادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الاثنين إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين قلصت بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للعقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران والتي تنتهي يوم الثلاثاء 51 سنتا أو 0.6% إلى 88.99 دولار للبرميل. وانخفضت عقود يوليو/تموز الأكثر نشاطا بمقدار 27 سنتا أو 0.3% إلى 87.94 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 83.63 دولار للبرميل.

وقال مسؤول من حماس لرويترز أمس الأحد إن وفدا من حماس سيزور القاهرة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الأول من مايو/أيار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7% في اثني عشر شهرا حتى مارس/آذار، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند 2%. ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن تباطؤ نمو الأرباح الصناعية في الصين في مارس/آذار أثر بشكل أكبر على توقعات الطلب على النفط، في أحدث علامة على ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم.