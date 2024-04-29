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صادرات غاز روسيا إلى أوروبا- (تعبيرية - آيستوك)
صادرات غاز روسيا إلى أوروبا
غاز روسيا

إيطاليا: مجموعة السبع تبحث إمكان فرض قيود على واردات الغاز الروسية

هذه المسألة مدرجة في جدول الأعمال الفني والسياسي لمجموعة السبع

تورينو - رويترز
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قالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، اليوم الاثنين، إن وزراء الطاقة في دول المجموعة يدرسون فرض قيود محتملة على الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين للصحافيين في تورينو: "هذه المسألة مدرجة في جدول الأعمال الفني والسياسي لمجموعة السبع، لا نزال ندرسها وليس بوسعي قول المزيد... سأبلغكم إذا توصلنا لقرار نهائي".

وقال الكرملين، يوم السبت، إن روسيا ستبحث عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية وتحذر من تأثيرها على قطاع الطاقة في أوروبا.

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4.3% في الربع الأول اقتصاد الغاز الروسي ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال 4.3% في الربع الأول

وذكرت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات التالية المزمعة من المفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، منها حظر عمليات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات بحق ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "المحاولات مستمرة لإخراج روسيا من أسواق الطاقة والتحول إلى أسواق أكثر تكلفة".

وأضاف أن أي قيود جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الولايات المتحدة وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في أوروبا المزيد في سبيل الحصول على الغاز.

وقال بيسكوف "قطعا في هذه الحالة سنبحث عن سبل للتغلب على هذه العقبات غير القانونية والمنافسة غير العادلة والإجراءات غير القانونية".

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