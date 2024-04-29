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أرامكو

الناصر: أرامكو تتطلع إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج السعودية

قال: عدم الاستثمار بالطاقة الهيدروكربونية سيزيد الطلب على الفحم

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن شركة النفط الحكومية العملاقة تتطلع الآن إلى الاستثمار في مصادر طاقة جديدة خارج المملكة.

وأضاف الناصر، في كلمته خلال جلسة "تحوّل الطاقة لدى الشركات"، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي، المنعقد في مدينة الرياض، اليوم الاثنين، أن عدم الاستثمار بالطاقة الهيدروكربونية سينتهي بزيادة الطلب على الفحم.

وأكد على الحاجة إلى برامج "عادلة" لتحول الطاقة لا تقوم باستثناء الدول النامية.

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وأوضح أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح توفر 4% من مصادر الطاقة عالميا.

وأشار أمين الناصر إلى أن نسبة 80% من الطلب على الطاقة الهيدروكربونية سيأتي من الدول الأفقر بحلول 2050.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، إن التحول في الطاقة أولوية ماسة للجميع لكننا بحاجة إلى برامج واقعية ومفيدة للجميع في سياق التحول.

وأضاف أنه رغم تركز 85% من سكان العالم في دول الجنوب، فإن 5% فقط من الاستثمارات في الطاقة المتجددة تتجه إلى تلك الدول، فيما تتجه 80% منها إلى دول مجموعة العشرين.

وأوضح أنه فيما يأتي 4% فقط من إجمالي الطاقة في العالم من الشمس ورياح، فإنه منذ عام 2000 إلى 2013 ارتفع الوقود الأحفوري بنحو 100 مليون برميل، وهو ما يعني أننا لا نستثمر في الطاقة المتجددة.

وأكد الناصر، على الحاجة إلى طاقات أخرى، فيما تسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع استهلاك النفط والغاز.

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