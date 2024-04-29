شركة صينية تبني 18 ناقلة غاز طبيعي مسال لـ"قطر للطاقة"

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قال تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، اليوم الاثنين، إن شركة الصين لبناء السفن المملوكة للدولة وشركة قطر للطاقة وقعتا اتفاقية لبناء 18 سفينة ضخمة للغاية لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف التلفزيون أنه جرى توقيع الاتفاقية في مراسم اليوم الاثنين. وستبلغ سعة كل سفينة 271 ألف متر مكعب.

كان الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي أعلن الشهر الماضي أن الشركة أبرمت عدة عقود تأجير مع عدد من مالكي السفن الآسيويين لتعزيز أسطول الشحن الخاص بها عبر إضافة 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبل توسع كبير في الإنتاج.

وفي مراسم أقيمت في مقر الشركة الرئيسي بالدوحة، وقعت قطر للطاقة المملوكة للدولة عقودا لاستئجار ست سفن من شركة سي.إم.إي.إس الصينية لشحن الغاز الطبيعي المسال وستة سفن من شاندونغ للطاقة البحرية وثلاث سفن من إم.آي.إس.سي برهاد وأربع سفن من كاواساكي كيسن كايشا وهيونداي جلوفيس.

وكانت شركة قطر للطاقة قد تعاقدت في السابق على بناء 77 سفينة في أحواض بناء سفن كورية وصينية في المراحل الأولى من برنامج لشراء ناقلات للغاز الطبيعي المسال.



ومن شأن توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة أن ترسخ مكانتها كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويتضمن المشروع ثمانية خطوط للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على تسييل الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، أي بزيادة 85% في الإنتاج.