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نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية)
اقتصاد العراق

متوسط صادرات العراق النفطية 3.42 مليون برميل يوميا في مارس

دبي - العربية.نت
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ذكرت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين أن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 3.42 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار.

قال متحدث باسم الحكومة العراقية إن صادرات النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب مغلق منذ أكثر من عام ستستغرق وقتا أطول لاستئنافها.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأسبوع الماضي، أن أي محادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية من المرجح أن "تستغرق بعض الوقت، خاصة أن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار". لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة".

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أدى إغلاق خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي إلى إخراج ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يومياً من الأسواق العالمية في وقت كانت أسعار النفط الخام في لندن تحوم تحت 90 دولاراً للبرميل. وقالت تركيا، التي قالت إن الخط مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير من العام الماضي، في أكتوبر إنها مستعدة للعمليات، والأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.

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