وزيرة الصناعة في تونس: نواجه عجزاً في مجال الطاقة ونعوضه بتصدير الصناعة

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قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب خلال مشاركتها ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض، إن الحد من استهلاك الطاقة بات أولوية لاقتصاد تونس.

وأضافت "نواجه عجزاً في مجال الطاقة ونعوضه بتصدير الصناعة التونسية".

"تونس اقتصادها مبني على الصناعة والطاقة والمناجم ونعوض العجز بالتصدير في المناجم والصناعة ونحاول تطوير الصناعة والتكنولوجيا ، لتكوين إنتاج غير مكلف ، وفي الصناعة نعمل على تطوير النقل على السكك الحديدية لخفض التكلفة، وزيادة التصدير وخلق التوازن الاقتصادي".

ولفتت شيبوب إلى أن تونس حاولت منذ 2015 العمل على ترشيد استعمال الطاقة، وسعينا منذ سنوات أن ندعم استعمال الطاقة المنزلية عبر برنامج تم تدشينه على المستوى الوطني لتمكين المواطن من استخدام الطاقة الشمسية، وتقوم الشركة الوطنية للكهرباء بتقديم دعم للمواطنين بخصوص هذا البرنامج.