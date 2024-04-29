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دانة غاز مناسبة
شعار شركة "دانة غاز" الإماراتية
نفط وغاز

"دانة غاز" الإماراتية تؤكد وقوع هجوم على حقل تابع لها في كردستان العراق

أدى لمقتل 4 أربعة أشخاص باستخدام مسيرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الاثنين، تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق حقل "خور مور" التابع لشركة بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق لاعتداء بطائرة مسيرة مساء الجمعة الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة.

وأضافت دانة أنه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية، فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وقالت دانة إنها وشركائها يقومون بالتنسيق الكامل مع سلطات حكومة إقليم كردستان العراق وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، فإننا نعمل أيضا مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خور مور".

وذكرت أنها تتطلع إلى استئناف عمليات الإنتاج في خور مور بمجرد أن يصبح ذلك آمنا.

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