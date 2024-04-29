"سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع "هيكاتي" الأميركية بشأن الطاقة المتجددة

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيكاتي غلوبال رنيوابولز إنرجي "إتش.جي.آر إنيرجي" الأميركية، بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر.
وأضافت في بيان أن مذكرة التفاهم تتضمن "دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ولي العهد السعودي: المملكة باتت مصدرا للفرص وحاضنة للابتكارأكد أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية اقتصاد
-
خبير للعربية: دخل العمليات الأخرى للبنوك السعودية خفف تأثير ارتفاع الفائدةقال حسين الرقيب مدير عام مركز زاد للاستشارات، إن 6 بنوك مدرجة في سوق الأسهم ... جرس الإغلاق
-
الأسواق تترقب قرار الفيدرالي.. خبير للعربية: تغيير مرتقب بنبرة "باول" يوم الأربعاءالأسواق تسعر خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في عام 2024 النشرات الاقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية