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شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
نفط وغاز

"سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع "هيكاتي" الأميركية بشأن الطاقة المتجددة

دراسة جدوى استعمال هذه الطاقة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

دبي - العربية.نت
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قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيكاتي غلوبال رنيوابولز إنرجي "إتش.جي.آر إنيرجي" الأميركية، بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر.

وأضافت في بيان أن مذكرة التفاهم تتضمن "دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر".

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