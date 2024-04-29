"سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع "هيكاتي" الأميركية بشأن الطاقة المتجددة

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قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع هيكاتي غلوبال رنيوابولز إنرجي "إتش.جي.آر إنيرجي" الأميركية، بهدف بحث سبل تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر.

وأضافت في بيان أن مذكرة التفاهم تتضمن "دراسة جدوى لاستعمال هذه الطاقة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر".