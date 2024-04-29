شركات
"هيدروجين عُمان" توقع اتفاقيات مشروعين بـ11 مليار دولار
لترفع إنتاج السلطنة من الهيدروجين إلى 1.38مليون طن سنويا
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
وقعت شركة هيدروجين عُمان "هيدروم" على اتفاقيتي تطوير مشروع وحقّ الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار بإجمالي استثمارات بلغ 11 مليار دولار أميركي.
وسوف يصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنةعُمان بحلول عام 2030م إلى 1.38 مليون طن سنويًّا، وفق وكالة الأنباء العمانية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 17% إلى 17.6 مليار ريال في مارسالصادرات القطرية شاملة إعادة التصدير بلغت 28.5 مليار ريال أسواق
-
قانون أوروبي جديد يمهل "أبل" 6 أشهر لتوفيق النظام البيئي لأجهزة "آيباد"مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي: القانون يضمن العدالة والحفاظ على المنافسة قصص اقتصادية
-
أرباح "الدار" العقارية تقفز 88% في الربع الأول.. والشركة متفائلة تجاه مصرارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 83% إلى 5.6 مليار درهم الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية