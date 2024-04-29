اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة هيدروجين عمان
شعار شركة هيدروجين عمان "هيدروم"
شركات

"هيدروجين عُمان" توقع اتفاقيات مشروعين بـ11 مليار دولار

لترفع إنتاج السلطنة من الهيدروجين إلى 1.38مليون طن سنويا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

وقعت شركة هيدروجين عُمان "هيدروم" على اتفاقيتي تطوير مشروع وحقّ الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار بإجمالي استثمارات بلغ 11 مليار دولار أميركي.

وسوف يصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في سلطنةعُمان بحلول عام 2030م إلى 1.38 مليون طن سنويًّا، وفق وكالة الأنباء العمانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط