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اقتصاد العراق

مسؤولان: استئناف العمليات في حقل غاز "كورمور" بإقليم كردستان العراق خلال ساعات

دانة غاز الإماراتية للطاقة تملك حقوق استغلال حقل "كورمور"

بغداد - رويترز 
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قال مسؤولان محليان لرويترز اليوم الثلاثاء إن العمليات ستُستأنف خلال ساعات في حقل "كورمور" للغاز في إقليم كردستان العراق.

وقالت حكومة الإقليم على منصة "إكس" يوم الجمعة إن أربعة عمال يمنيين على الأقل قُتلوا في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل الغاز.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

"دانة غاز" الإماراتية تؤكد وقوع هجوم على حقل تابع لها في كردستان العراق طاقة نفط وغاز "دانة غاز" الإماراتية تؤكد وقوع هجوم على حقل تابع لها في كردستان العراق

ويملك كونسورتيوم اللؤلؤة، الذي يضم شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة وشركة نفط الهلال التابعة لها، حقوق استغلال كورمور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول. واستهدفت معظم الهجمات قواعد تضم قوات تابعة لتحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مظلة تضم فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، مسؤوليتها عن الهجمات.

ويسلط الهجوم الضوء على المخاوف الأمنية التي تحيط بالدولة الغنية بالنفط.

ويقع حقل كورمور للغاز بالقرب من الأراضي الخاضعة للسيطرة العراقية ومحافظة كركوك، إحدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتشكل الموارد الطبيعية العمود الفقري لآمال الأكراد في الحكم الذاتي منذ اندلاع الحرب الأهلية في تسعينيات القرن العشرين.

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