"دانة غاز" الإماراتية تعلن استئناف عملياتها في حقل "خورمور" بكردستان العراق

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أعلنت شركة دانة غاز للطاقة الإماراتية اليوم الأربعاء، أنها اتخذت وشركاؤها الخطوات اللازمة لاستئناف العمليات الإنتاجية من حقل خورمور في إقليم كردستان العراق على مراحل، مع تطبيق تدابير جديدة لضمان تحقيق أقصى قدر من درجات السلامة لجميع العاملين والمرافق.

وأضافت دانة في بيان لبورصة أبوظبي أن ذلك جاء بناء على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات في موقع خورمور بشكل جذري، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات ضمن هذه السلطات.

كان الحقل قد تعرض لهجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة مما أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين العاملين في الموقع وإصابة آخرين وتعليق الإنتاج بشكل مؤقت.

وأعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، أمس الاثنين، تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق حقل "خور مور" التابع لشركة بيرل بتروليوم في إقليم كردستان العراق لاعتداء بطائرة مسيرة مساء الجمعة الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة.

وأضافت دانة أنه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية، فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية.