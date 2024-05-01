"سكاتك" النرويجية و"أوراسكوم للإنشاءات" تتسلمان أراضي لمشروعين لطاقة الرياح في مصر

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وقعت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، محاضر تسليم أراض مع شركتي سكاتك النرويجية وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج بقدرة إجمالية 8 غيغاوات وباستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن المشروع الأول من تنفيذ سكاتك يهدف إلى إنتاج 5 غيغاوات، بينما المشروع الثاني، الذي ينفذه تحالف تقوده أوراسكوم للإنشاءات ويضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية، يهدف إلى إنتاج 3 غيغاوات.

تفاصيل خريطة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة في مصر وأكبر المنتجين

وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر في البيان إن الشركات ستبدأ في دراسات الموقع فور استلام الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن المشروعين سيسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروعين علي عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعين من بين الأكبر من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.