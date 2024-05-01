"شل" تتخارج من أسواق الكهرباء في الصين
التغييرات لا تنطبق على أنشطة شحن السيارات الكهربائية
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تخارجت شل من أسواق الكهرباء الصينية، وذلك في إطار مسعى الرئيس التنفيذي وائل صوان للتركيز على أنشطة أكثر ربحية منها وحداتها للغاز الطبيعي والنفط.
وقالت "شل" في بيان إنها قررت التخارج من سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة الخاصة بقطاع الكهرباء في الصين، والتي تشمل توليد وتجارة وتسويق الكهرباء. وقالت إن القرار سرى اعتبارا من نهاية 2023.
وقال متحدث باسم "شل" إن التغييرات لا تنطبق على أنشطة شحن السيارات الكهربائية، وهي من أسواق النمو الهامة للشركة.
وفي إطار مساعيها لتوفير ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من التكاليف السنوية، انسحبت "شل" في الأشهر الماضية من نشاط بيع الكهرباء بالتجزئة في أوروبا وعدد من مشروعات طاقة الرياح البحرية ومشروعات للطاقة منخفضة انبعاثات الكربون.
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